Из Перми в Казань с апреля начнёт летать авиакомпания NordStar Программа рейсов рассчитана до сентября Поделиться Твитнуть

В расписании аэропорта Большое Савино добавился новый рейс в Казань. Перелёты по пятницам будет осуществлять авиакомпания NordStar на самолётах Boeing 737. Отправление в 19:00. Информация появилась на онлайн-табло а/п «Пермь».

Первый вылет назначен на 18 апреля 2025 года, а завершающий рейс запланирован на 26 сентября 2025 года.

NordStar — российская авиакомпания, входящая в число 15 крупнейших авиакомпаний России по данным Росавиации. Её пассажирооборот превышает более 1 млн человек в год. Выполняет внутренние и международные пассажирские авиаперевозки. Базовыми аэропортами являются «Домодедово» (Москва) и «Красноярск» (Красноярск).

На данный момент рейсы из Перми в Казань уже выполняет авиакомпания «ЮВТ Аэро». Эти полёты являются субсидированными, лётная программа рассчитана пока до 26 марта 2025 года.

Ранее сообщалось, что из расписания пермского аэропорта с января исчез прямой рейс до Красноярск. Ранее перелёты два раза в неделю выполняла авиакомпания «Россия» (входит в ГК «Аэрофлот»). В министерстве транс­порта Пермского края рассказали, что маршрут не попал в перечень субсидируемых из федерального бюджета на 2025 год. Но чиновники не исключили проведение дополнительного отбора и включение этого маршрута в список субсидируемых позже.

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