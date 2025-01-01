Авиарейсы по маршруту Пермь—Красноярск отменены из-за отсутствия субсидий Полётная программа действовала с ноября 2024 года Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

Из расписания пермского аэропорта Большое Савино с января исчез маршрут Пермь—Красноярск. Ранее перелёты два раза в неделю выполняла авиакомпания «Россия» (входит в ГК «Аэрофлот»).

Как пояснили изданию «Коммерсантъ-Прикамье» в министерстве транс­порта Пермского края, решение о запуске рейсов по маршруту принимает перевозчик. В ведомстве также отметили, что маршрут не попал в перечень субсидируемых из федерального бюджета на 2025 год. Но чиновники не исключили проведение дополнительного отбора и включение этого маршрута в список субсидируемых позже. В авиакомпании ситуацию пока не прокомментировали.

В Большом Савино подтвердили, что авиаперевозчик сам принял решение о снятии рейсов, не указав причин.

Напомним, полетная программа из Перми в Красноярск началась 2 ноября. Субсидирование авиа­марш­рутов осуществлялось на условиях софинансирования со стороны федерального бюджета и бюджетов субъектов. Бюджеты Красноярского и Пермского краев, согласно информации Росавиации, компенсировали по 35% стоимости билета.

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