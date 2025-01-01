В школьной столовой в Прикамье нашли просроченные продукты Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

Сотрудники прокуратуры Косинского округа Пермского края провели проверку филиала образовательного учреждения и, изучая организацию питания детей в период обучения, обнаружили ряд нарушений санитарно-эпидемиологического законодательства.

Как сообщили в пресс-службе надзорного ведомства, в частности, в столовой хранились немаркированные продукты (замороженный фарш и рыба), продукция с истекшим сроком годности, было установлено отсутствие суточных проб приготовленной пищи.

По итогам проверки руководителю учреждения внесено представление, трое сотрудников привлечены к дисциплинарной ответственности (ч. 1 ст. 6.7 КоАП РФ), они оштрафованы.

В настоящее время все выявленные нарушения устранены.

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