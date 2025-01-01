Для жителей Прикамья откроют ускоренную переподготовку по рабочим профессиям Губернатор рассказал, как в регионе будут реализовывать нацпроект «Кадры» Поделиться Твитнуть

На заседании Комиссии по трудовым ресурсам 20 января члены краевого правительства, представители предприятий и профсоюзов обсудили планы реализации в регионе нацпроекта «Кадры» на ближайшие пять лет. Нацпроект охватывает четыре ключевых направления: «Управление рынком труда», «Образование для рынка труда», «Активные меры содействия занятости» и «Человек труда».

По слова губернатора Дмитрия Махонина, работа начнётся с осуществления дополнительных кадровых инициатив в таких сферах, как здравоохранение, образование, агропромышленный комплекс и транспорт.

В дальнейшем будут запущены программы ускоренного обучения по рабочим специальностям для тех жителей, которые готовы сменить сферу деятельности.

«Министру образования и науки поручил совместно с работодателями проработать дополнительные меры поддержки студентов и молодых специалистов, которые приезжают учиться в Прикамье. Поставил задачу также разработать дополнительные меры поддержки работодателей — в том числе тех, кто реализует приоритетные инвестпроекты», — сообщил Дмитрий Махонин.

Также поддерживать престиж рабочих профессий в Прикамье собираются с помощью отраслевых конкурсов и вручения региональных памятных знаков «Трудовая гордость Пермского края». Первое награждение пройдёт 1 мая 2025 года.

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