Елена Синица На Западном обходе Перми 20 января случилось ДТП с шестью машинами Участники аварии заблокировали движение сразу на нескольких полосах Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

На Западном обходе Перми вечером 20 января случилось ДТП с участием сразу шести автомобилей. Об этом сообщает perm.aif.ru рассказали в ГУ МВД по Пермскому краю.

Участники аварии заблокировали движение сразу на нескольких полосах на подъезде со стороны Красавинского моста к улице Космонавта Леонова. В итоге образовались дорожные заторы.





В полиции изданию пояснили, что дорожно-транспортное происшествие случилось на 1099 км основного направления автодороги Кострома — Шарья — Киров — Пермь. Пострадавших в результате случившегося нет.





Ранее «Пятница» сообщала, что в Свердловском районе в результате ДТП погиб пешеход.









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