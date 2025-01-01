Елена Синица
На Западном обходе Перми 20 января случилось ДТП с шестью машинами
Участники аварии заблокировали движение сразу на нескольких полосах
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На Западном обходе Перми вечером 20 января случилось ДТП с участием сразу шести автомобилей. Об этом сообщает perm.aif.ru рассказали в ГУ МВД по Пермскому краю.
Участники аварии заблокировали движение сразу на нескольких полосах на подъезде со стороны Красавинского моста к улице Космонавта Леонова. В итоге образовались дорожные заторы.
В полиции изданию пояснили, что дорожно-транспортное происшествие случилось на 1099 км основного направления автодороги Кострома — Шарья — Киров — Пермь. Пострадавших в результате случившегося нет.
Ранее «Пятница» сообщала, что в Свердловском районе в результате ДТП погиб пешеход.
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