Пермяков предупредили о фальшивой газете «Про здоровье» Она распространяет сомнительную информацию о чудодейственных БАДах Поделиться Твитнуть

Фото: Freepik

Управление Роспотребнадзора по Пермскому краю опубликовало предупреждение о распространении на территории Прикамья печатного издания «Про здоровье». Как рассказали в ведомстве, в ней рекламируются различные якобы «чудо»-лекарства и БАДы. В РПН подчеркивают, что это обман.

Чтобы заманить покупателей, мошенники публикуют фиктивные отзывы якобы «врачей» и «покупателей». Сама же продукция реализуется на «распродажах» в спальных районах.

Специалисты поясняют, что это издание нацелено на доверчивых пенсионеров, которые готовы потратить большие деньги на предполагаемые чудодейственные средства, и привыкли доверять печатным СМИ. Газета «Про здоровье» распространяется в основном через почтовые ящики.

Пресс-служба Роспотребнадзора напоминает, что биологически активные добавки должны пройти госрегистрацию и иметь соответствующее свидетельство, а также обязательную маркировку Data Matrix в системе «Честный знак».

«Будьте внимательны, не покупайте сомнительные препараты и познакомьте с этой информацией своих пожилых родственников», — обратились в РПН к горожанам.

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