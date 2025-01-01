Скончался судья Арбитражного суда Пермского края Виктору Круглянину было 76 лет Поделиться Твитнуть

Архив ИД «Компаньон»

В возрасте 76 лет ушёл из жизни Виктор Круглянин — судья Арбитражного суда Пермского края в почётной отставке. Об этом сообщили в пресс-службе судебной инстанции, выразив искренние соболезнования его родным и близким.

На протяжении 31 года своей профессиональной карьеры Виктор Михайлович работал в сфере юриспруденции. В том числе больше 17 лет проработал судьёй Арбитражного суда Пермской области, а затем и Пермского края, "рассматривая споры, возникающие из гражданских правоотношений", сказано в некрологе.

«Для коллег он навсегда запомнится как чуткий и отзывчивый человек, прекрасный профессионал. Светлая память о нём навсегда сохранится в наших сердцах», — говорится в сообщении.

Прощание с Виктором Кругляниным состоится 21 января в Храме во имя святого апостола Андрея Первозванного (Пермь, ул. Старцева, 140а). Начало в 15.00.

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