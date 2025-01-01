Спасённые в ДНР жительницы Селидово перебрались в Пермский край Поделиться Твитнуть

фото: Народный фронт в Пермском крае

Жительницы ДНР, спасённые при обстрелах, смогли найти своих родных в Пермском крае и воссоединиться с ними. Об этом сообщает perm.aif.ru.

В декабре движение «Народный фронт» опубликовало видео, на котором запечатлены две женщины, спасенные российскими солдатами от обстрела в Селидово, находящемся на территории Донецкой Народной Республики. Лица спасённых были скрыты, однако одна из жительниц Губахи по голосу узнала своих близких и рассказала об этом.

Тогда было принято решение перевезти женщин в Пермский край. В конце декабря их транспортировали в Ростов, откуда участники проекта «Вежливые люди» на автомобиле довезли их до Перми.

Встреча женщин с родственницей прошла в тёплой обстановке. Они поделились, что в Пермском крае им оказывают поддержку много неравнодушных местных жителей.

«Нам очень сильно помогают. Они нас поддерживают и материально помогают. Здесь очень много очень хороших людей. Без них, думаю, мы никак не выкрутились. Никак бы не справились сами», — отмечают приезжие.

Особую благодарность они также выражают бойцам подразделения «Тайфун» и их командиру, которые спасли женщинам жизни и помогли воссоединиться с семьёй.

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