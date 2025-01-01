Алёна Бронникова Пермякам показали, как ведётся строительство вольера для львов в новом зоопарке Работы подходят к завершению Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

Советник губернатора Пермского края по вопросам строительства Павел Черепанов опубликовал в своих социальных сетях видео с площадки строительства нового зоопарка в Перми. Он сообщил, что в скором времени ожидается завершение работ по возведению вольера для львов.

«Уже скоро в новом зоопарке завершат строительство нового дома для львов. Подрядчик оперативно устранил предыдущие недочёты, работы идут активно. Скоро у царей зверей появится новый дом», — написал депутат.

В начале января «Новый компаньон» сообщал, что первые строения нового пермского зоопарка по ул. Свиязева, 17в получили лицензию. В их числе кормокухня, ветлечебница в санитарно-карантинном блоке, вольеры для копытных, хищников и хищных птиц. Зоологи занимаются подготовкой вольеров для переезда животных. Запуск проекта запланирован на конец лета 2025 года.

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