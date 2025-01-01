Елена Синица В России вступил в силу закон о предоставлении 50-процентной скидки на авиаперелёты для детей Теперь авиаперевозчики должны предоставлять льготы детям с российским гражданством Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

В России 20 января вступил в силу приказ министерства транспорта о предоставлении скидки в 50% на авиабилеты для детей на внутренние рейсы российских авиакомпаний. Соответствующая информация содержится на портале правовой информации.

Согласно этому документу, теперь авиаперевозчики должны предоставлять льготы детям с российским гражданством. Льгота распространяется на детей от двух до 12 лет, летящих с сопровождением.





Детям до двух лет с одним сопровождающим на внутренних рейсах предоставляется 100% скидка на билет (без предоставления отдельного места. — Прим. ред.). На международных рейсах скидка составит 90%.





При этом в приказе уточняется, что на перелёты в бизнес-классе и на субсидированных рейсах размер скидок устанавливает сама авиакомпания. Помимо прочего, приказ обязал компании обеспечивать соседство сопровождающих пассажиров и детей до 12 лет в одном ряду, не разделённом проходом, без дополнительной платы.





Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.