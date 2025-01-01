Елена Синица
В Перми в крещенских купаниях приняли участие 4 тысячи человек
Специальные места для купания были организованы в Мотовилихинском и Свердловском районах
В Перми в крещенских купаниях приняли участие 4 тыс. человек. Об этом сообщает пресс-служба администрации города.
Уточняется, что специальные места для купания были организованы в Мотовилихинском и Свердловском районах. Всего в городе были доступны три купели. В них были оборудованы удобные спуски в воду, рядом дежурили спасатели и медицинские работники.
За безопасность во время мероприятий отвечали сотрудники полиции, МЧС, а также работники частных охранных организаций, казаки и представители народных дружин. Нарушений общественного порядка зафиксировано не было.
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