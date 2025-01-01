Елена Синица
За неделю пермяки нарушили ПДД более 1,6 тысячи раз
В частности, 38 водителей управляли авто без прав
За неделю с 13 по 19 января в Перми случилось 16 ДТП. Об этом сообщает пресс-служба Госавтоинспекции города.
Известно, что в результате происшествий травмы получили 20 человек, один погиб. Помимо этого, сообщается, что за неделю зафиксировано 1622 нарушения ПДД. Например, 17 водителей были пойманы пьяными, такое же количество отказались проходить медосвидетельствование. Уточняется, что повторно сели за руль в нетрезвом виде восемь человек.
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