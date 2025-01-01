Елена Синица За неделю пермяки нарушили ПДД более 1,6 тысячи раз В частности, 38 водителей управляли авто без прав Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

За неделю с 13 по 19 января в Перми случилось 16 ДТП. Об этом сообщает пресс-служба Госавтоинспекции города.

Известно, что в результате происшествий травмы получили 20 человек, один погиб. Помимо этого, сообщается, что за неделю зафиксировано 1622 нарушения ПДД. Например, 17 водителей были пойманы пьяными, такое же количество отказались проходить медосвидетельствование. Уточняется, что повторно сели за руль в нетрезвом виде восемь человек.

Кроме этого, 38 водителей управляли авто без прав, а 28 выехали на встречную полосу. В то же время водители 201 раз не предоставили преимущество пешеходам, а те в свою очередь нарушили ПДД 180 раз.









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