Алёна Бронникова В Прикамье с врачей взыскали 800 тысяч рублей за невыполнение условий краевых программ Врачи были трудоустроены в больницу Коми-Пермяцкого округа Поделиться Твитнуть

Сергей Глорио

Кудымкарский городской суд Пермского края взыскал с двух врачей более 800 тыс. руб. за невыполнение условий региональных программ «Земский доктор» и «Земский фельдшер». Специалисты уволились из подразделений ГБУЗ ПК «Больница Коми-Пермяцкого округа», не отработав указанный в договоре срок.

Согласно картотеке суда, оба решения были вынесены в декабре 2024 года. Краевой минздрав обратился в суд с исками к Евгению Соловарову, работавшему в Центре амбулаторной онкологической помощи при Кудымкарской поликлинике, и Марии Симоновой, работавшей в Ёгвинском фельдшерско-акушерском пункте, с требованием взыскать часть единовременной компенсационной выплаты и неустойки.

Отмечается, что с Соловаровым был заключён договор в рамках реализации программы «Земский доктор» на предоставление выплаты в 1 млн руб., в соответствии с которым ответчик получил указанную сумму и принял на себя обязательство работать в больнице в течение пяти лет. Однако он уволился до окончания срока исполнения условий по собственному желанию, не отработав 1,1 тыс. календарных дней и не вернув истцу часть выплаты в размере 636 тыс. руб.

С Симоновой был заключён договор в рамках реализации программы «Земский фельдшер» на предоставление единовременной компенсационной выплаты в 500 тыс. руб. на тех же условиях. Ответчик уволилась по собственному желанию, не отработав 693 календарных дня и не вернув часть выплаты в размере 189,7 тыс. руб.

Суд удовлетворил требования истца, постановив взыскать с ответчиков указанные суммы выплат, а также неустойки за просрочку.

Летом сообщалось, что с врача-терапевта в Прикамье за неисполнение условий программы «Земский доктор» суд взыскал 1,2 млн руб. Она устроилась на работу в Октябрьскую центральную районную больницу, однако отработала всего 320 дней.

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