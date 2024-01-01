Алёна Бронникова За нарушение условий программы «Земский доктор» с врача из Прикамья взыскали 1 млн рублей Вместо пяти лет женщина проработала в медучреждении меньше года Поделиться Твитнуть

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В Пермском крае за неисполнение условий региональной программы «Земский доктор» с врача-терапевта взыскали 1,2 млн руб. Об этом сообщает пресс-служба судебных приставов.

Женщина устроилась на работу в Октябрьскую центральную районную больницу и получила социальную выплату по программе «Земский доктор». Согласно условиям, она должна была проработать в больнице не менее пяти лет. Однако, отработав меньше года (320 дней), врач расторгла контракт и переехала в соседний Ординский район.

«Из-за неисполнения условий договора министерство здравоохранения Пермского края через суд добилось возврата части единовременной компенсационной выплаты пропорционально неотработанному периоду. В отделение судебных приставов поступил исполнительный документ о взыскании с уволившегося доктора более 1,2 млн руб.», — рассказали в ведомстве.

Женщину уведомили о возбуждении исполнительного производства, но она не выплатила необходимую сумму. Судебный пристав обратил взыскание на её заработную плату и денежные средства на расчётных счетах. Ей ограничили выезд за пределы РФ и наложили запрет на совершение регистрационных действий с автомобилем Volkswagen Tiguan, находившемся в её собственности.

Кроме того, за несвоевременное возвращение долга врача обязали выплатить исполнительский сбор 86 тыс. руб. Задолженность была погашена в полном объёме.

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