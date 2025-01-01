На юге Прикамья за сокрытие более 3,5 млн рублей от налоговой будут судить предпринимателя Председатель сельхозкооператива в Чернушке не платил налоги Поделиться Твитнуть

Прокуратура Чернушинского округа утвердила обвинительное заключение в отношении председателя сельскохозяйственного производственного кооператива. Ему инкриминируют сокрытие денежных средств организации, за счёт которых должно производиться взыскание налогов. Об этом рассказали в пресс-службе ведомства.

По версии следствия, с 28 февраля по 31 июля 2024 года обвиняемый не оплачивал налоги СПК и накопил более 3,5 млн руб. задолженности.

Как уточнили в СК по региону, располагая денежными средствами, принадлежащими организации, в размере 4,9 млн руб., он расходовал их вопреки интересам общества и государства. В ходе следствия причинённый ущерб был полностью возмещён.

Уголовное дело будет рассматриваться в Чернушинском районном суде.

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