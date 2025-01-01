Елена Синица В 2025 году пермяки хотят больше внимания уделять работе, семье и саморазвитию В регионе приоритет работы и семьи оказался практически на одном уровне Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

В 2025 году жители Пермского края планируют уделять больше внимания работе, семье и саморазвитию. Об этом говорится в исследовании портала по поиску работы hh.ru.

Интересно, что в регионе приоритет работы и семьи оказался практически на одном уровне — об этом сообщили 58% и 55% жителей соответственно. Примерно 42% опрошенных хотели бы больше уделять времени саморазвитию, 35% — своему здоровью, 22% — спорту. Ещё 19% предпочли бы активнее заняться хобби, 16% — образованием, а 5% — чаще проводить время с друзьями.

В целом же, большинство россиян по-прежнему делают выбор в пользу работы и карьеры (57%). Тем не менее ещё в 2023 году такой вариант выбирали 65% респондентов.





При этом важность семьи, напротив, растет. В 2025 году ей будут уделять больше внимания 52% россиян, и эти значения вернулись на показатели «ковидного» 2020 года.

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