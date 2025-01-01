В трамваях Перми заменили устройства для наблюдения за городом Ранее в вагонах установили специальные линзы в рамках проекта «Линии наблюдения» Поделиться Твитнуть

В городских трамваях Перми появились новые устройства, с помощью которых пассажиры смогут наблюдать за городом в рамках начатого в прошлом году проекта «Линии наблюдения». Ранее в салонах были установлены линзы — они увеличивали дома и улицы, и горожане могли в буквальном смысле поближе увидеть город. Но эти устройства демонтировали в связи с тем, что одна из линз прожгла дыру в пуховике пассажира.

Поэтому сейчас в вагонах разместили устройства №2 и 3. Позже их вновь заменят.

«Изначально планировалось, что устройств наблюдения будет несколько, это объект, который сделан Петром Стабровским. По задумке художника, в нём всё происходящее за окном выглядит немного по-другому. Объекта два: «устройство 2» и «устройство 3». Это нумерация видов устройств в трамвае. В начале проекта было «устройство 1», теперь 2 и 3. Это сделано для того, чтобы, во-первых, было понятно, что устройств было и будет несколько; во-вторых, это название объекта искусства, который размещён в трамвае. На них также указан тираж, чтобы было понятно, какое количество этих объектов всего существует. Они разные, но форма одна», — пояснила «Новому компаньону» руководитель проекта «Линии наблюдения» Александра Тихонова.

Она также отметила, что в трамваях установлены не только устройства, но и наклейки с разными надписями и qr-кодами на подкаст и проект.

Линии наблюдения — это социокультурный проект, посвящённый новым пермским трамваям, которые курсируют по улицам Перми, и тому, как с помощью обыкновенных поездок на этом виде транспорта можно исследовать город. Он стартовал в ноябре прошлого года и реализуется на 44 трамваях модели «Львёнок», которые закупили для Перми в рамках концессионного соглашения.

Проект возник в год 95-летнего юбилея пермского трамвая. Над его реализацией работает группа пермских художников и Центр городской культуры.

Подробнее об этом проекте можно почитать на сайте «Нового компаньона».

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