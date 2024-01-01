В Перми стартовал проект «Линии наблюдения» Он посвящён новым трамваям и исследованию города Поделиться Твитнуть

На разворотном кольце «Разгуляй» у Северной дамбы 15 ноября стартовал социокультурный проект «Линии наблюдения», посвящённый новым пермским трамваям, которые курсируют по улицам Перми, и тому, как с помощью обыкновенных поездок на этом виде транспорта можно исследовать город. Проект реализуется на 44 трамваях модели «Львенок», которые закупили для Перми в рамках концессионного соглашения. Сейчас они начали играть новую роль — пунктов наблюдения за городом.

«Линии наблюдения» возник в год 95-летнего юбилея пермского трамвая. Первый вагон вышел на линию в Перми 7 ноября 1929 года. Почти сто лет — это время, когда сменилось несколько поколений трамваев: от не отапливаемых фонарных вагонов — к современным низкопольным трамваям с климат-контролем.

Проект реализуется при поддержке ВЭБ.РФ, компании «Группа Мовиста» и дептранса Перми.

В сентябре этого года в Центре городской культуры собралась группа художников, чтобы исследовать пермский трамвай. Итогом их работы стали арт-объекты внутри вагонов и по пути их следования, а также саундтрек пермского трамвая и даже путеводитель.

Например, Пётр Стабровский разработал новый дизайн — это надписи в салонах, рамки на окнах, а также специально разработанная линза как инструмент наблюдения.

Любовь Шмыкова собрала истории людей и придумывала послание жителям, окна которых выходят на трамвайные линии, Ася Фиддлер отвечала за звуковое сопровождение. Она вместе с горожанами придумала саундтрек маршрутов, который сейчас можно послушать в подкасте, — ссылки уже размещены в вагонах. Путеводитель для самостоятельных экскурсий, в которые можно отправиться на трамвае, разработал Иван Козлов. Путеводитель доступен на сайте проекта, его также можно послушать в подкасте.

По словам директора Центра городской культуры Александры Тихоновой, город — это в первую очередь динамика. Поэтому транспорт, который эволюционирует вместе с ним и существует для преодоления пространства, — лучший образ для иллюстрации этого тезиса. Именно это стало причиной создания новых способов исследования города вместе с пермским трамваем.

Директор — координатор социокультурных программ ВЭБ.РФ Олег Ракитов отмечает: Для ВЭБ.РФ инфраструктурные проекты в городах — это не только новое качество жизни на конкретном объекте, но также импульс к развитию других областей, улучшение пространства вокруг и возможность реализовать инициативы жителей.

«Благодаря социокультурному проекту «Линии наблюдения» в Перми, 44 трамвая стали площадками, где жители вместе с художниками меняют оптику восприятия города, лучше узнают друг друга. Особо ценным стало и то, что в проект активно были вовлечены жители тех домов, чьи окна выходят на трамвайные пути», — пояснил он.

Директор «Мовиста Регионы Пермь» Юрий Кириакиди обратил внимание на то, что на сегодняшний день в Перми один самых современных парков общественного транспорта в стране: пермские трамваи комфортные, технологичные и этим можно гордиться. С новым проектом «трамвай приобретает особую ценность — он становится частью городской среды, формируя новые ощущения».

Начальник департамента транспорта администрации Перми Анатоли Путин отметил, что ведомство поддержало проект, в первую очередь, потому, что транспорт важен не только как поездка от точки А до точки Б.

«Важно формировать у жителей лояльность к транспорту, создавать его образ, как элемента городской культуры и городской среды. И именно совместные с художниками проекты помогают людям отвлечься от будничных вопросов, занять время поездки чем-то интересным», — рассказал чиновник.

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