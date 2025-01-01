Елена Синица В Прикамье проживает 1,16 млн человек с лишним весом С 2018 по 2023 годы в крае количество полных людей увеличилось на 3,4% Поделиться Твитнуть

В Пермском крае проживает 1 млн 163 тысячи человек с лишним весом. Об этом сообщается в исследовании портала FinExpertiza, который опирался на данные Росстата.

По данным исследования, с 2018 по 2023 годы в крае количество полных людей увеличилось на 3,4%. Среди регионов Приволжского федерального округа Пермский край по приросту этого показателя занял пятое место. В то же время в ПФО наиболее заметный прирост людей страдающих ожирением в Удмуртии (+8,8%), а вот в Кировской области больше всего похудевших (-12,1%).





Уточняется, что в исследовании в расчёт бралось только население в возрасте от 19 лет.





В целом, численность взрослого населения, страдающего ожирением, за пять лет сократилась на 14,8%, или на 3,7 млн человек. Больше всего выросло количество россиян с лишним весом в Севастополе (+36,3%), Калининградской области (+32,1%), Чукотском автономном округе (+26,1%). А вот стало меньше людей «в теле» в Сахалинской области (-29,2%), Архангельской области (-21,9%), Астраханской области (-21,2%).

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