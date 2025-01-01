Власти Перми взыскивают долг по арендной плате с мужского монастыря Иск был подан 14 января Поделиться Твитнуть

Администрация Перми через департамент земельных отношений инициировала судебный процесс в Арбитражном суде Пермского края против Пермского Свято-Троицкого Стефановского мужского монастыря. Эти сведения опубликованы в реестре арбитражного суда. Иск был подан 14 января, а сумма требований составляет 408,4 тыс. руб.

Как указали изданию «Коммерсантъ-Прикамье» в департаменте, обращение в суд сделано с целью взыскания долга по ранее заключённому договору аренды земельного участка с монастырём, который является частью Русской православной церкви Московского патриархата.

Пермский Свято-Троицкий Стефанов мужской монастырь находится в микрорайоне Висим по ул. Висимской, 4а и является активным монастырём Пермской епархии. Он был основан по благословению Священного Синода Русской православной церкви 5 мая 1995 года при храме Святой Живоначальной Троицы в Мотовилихе. Согласно информации на сайте монастыря, в нём и его скитах проживает около 70 человек, из которых более 20 стали монахами.

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