В середине недели в Прикамье ожидаются 30-градусные морозы Поделиться Твитнуть

фото: минтербез Пермского края

В Пермском гидрометцентре рассказали о погоде в регионе на наступившую неделю. В среду ожидается резкое понижение температуры.

В понедельник, 20 января, ожидаются умеренные снегопады и порывистый ветер. Температура воздуха в районе Красновишерска ожидается -11…-9°, а в Перми -4…-2°.

Во вторник, 21 января, снова пройдут небольшие снегопады. Ветер сменит направление на северо-западный, оставаясь при этом умеренным. Ожидается значительное похолодание. Температура приблизится к норме: -16…-11°, на северо-востоке (Красновишерский, Чердынский, Соликамский, Александровский округа) -22…-19°, в Перми -14…-12°.

В среду и четверг ожидается резкое понижение температуры из-за влияния Скандинавского антициклона. Облачность станет менее плотной, осадки прекратятся, но возобновятся во второй половине дня в четверг. Установится изморозь. Ветер ослабеет, а в четверг усилится до 15-17 м/с. Ночные температуры опустятся до -25…-20°, на севере и востоке -33…-28°. Днём 22 января температура не превысит -23…-18°, а 23 января -17…-12°.

По предварительным данным, с пятницы намечается новая волна потепления.

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