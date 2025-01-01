Елена Синица В Перми к утру 21 января снежный покров достигнет 60 см Больше всего осадков в Пермском крае ожидается в Губахе Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

Снегопад, начавшийся в Пермском крае 19 января, продлится в регионе с перерывами до вечера 21 января. Об этом сообщает ГИС-Центр ПГНИУ.

Больше всего осадков ожидается в Губахе, а также на юге, на Тулвинской возвышенности — до 10-15 мм. В Перми, с учётом 19 января, может выпасть 10-12 мм осадков — примерно недельная норма.

«Снегопад обусловит существенный прирост высоты снежного покрова, в Перми возможно до 60 см к утру вторника. Это больше, чем в последние четыре года, но меньше, чем в 2020 году», — добавили синоптики.

Ранее сообщалось, что в Пермском крае 20 января ожидаются неблагоприятные метеорологические явления. По прогнозу синоптиков, в течение дня ожидаются сильный снегопад, а также гололёд.

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