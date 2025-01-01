Елена Синица В Пермском крае 20 января ожидаются сильный снег и гололёд Возможны обрывы линий электропередач, аварии на системах ЖКХ Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

В Пермском крае 20 января ожидаются неблагоприятные метеорологические явления. Об этом сообщает ВЕТТА.

Уточняется, что по прогнозу синоптиков, будут сильный снег, осадки, гололедно-изморозевые отложения, налипание мокрого снега на проводах. В связи с этим возможны обрывы линий электропередач, аварии на системах ЖКХ, заторы на дорогах.

В региональном МЧС рекомендовали избегать нахождения рядом с линиями электропередач, не приближаться к крышам зданий, с которых возможен сход снега и не позволять находиться в таких местах детям.





Ранее сообщалось , что в посёлке Пильва Пермского края восстановили электроснабжение. На подстанции проводились аварийно-восстановительные работы.





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