Елена Синица
В посёлке Пильва Пермского края восстановили электроснабжение
На подстанции проводились аварийно-восстановительные работы
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В посёлке Пильва Пермского края восстановлено электроснабжение. Об этом сообщает глава Чердынского округа Анна Батагова в своих социальных сетях.
Уточняется, что на подстанции проводились аварийно-восстановительные работы, в них принимали участие сотрудники Пермского краевого государственного унитарного предприятия «Северные краевые электрические сети». Работы успешно завершены.
«Выражаю благодарность за содействие в ликвидации технологического нарушения правительству региона (по направлению ЖКХ) и коллективу КГУП «Северные краевые электрические сети», — добавила Анна Батагова.
Ранее сообщалось, что перебои с электроснабжением были связаны с поломкой на подстанции. Как отмечала Батагова, населённый пункт является малочисленным и труднодоступным. В посёлке проживает 21 человек. Потребителями услуг электроснабжения (по договору с ПАО «Пермэнергосбыт») являются два жителя. Остальные граждане осуществляли незаконное подключение к электроэнергии.
После отключения прокуратура Чердынского округа Пермского края организовала проверку по факту отсутствия водоснабжения и электроэнергии в населённом пункте муниципалитета.
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