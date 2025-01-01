Елена Синица В посёлке Пильва Пермского края восстановили электроснабжение На подстанции проводились аварийно-восстановительные работы Поделиться Твитнуть

фото: соцсети главы Чердынского округа Анны Батаговой

В посёлке Пильва Пермского края восстановлено электроснабжение. Об этом сообщает глава Чердынского округа Анна Батагова в своих социальных сетях.

Уточняется, что на подстанции проводились аварийно-восстановительные работы, в них принимали участие сотрудники Пермского краевого государственного унитарного предприятия «Северные краевые электрические сети». Работы успешно завершены.

«Выражаю благодарность за содействие в ликвидации технологического нарушения правительству региона (по направлению ЖКХ) и коллективу КГУП «Северные краевые электрические сети», — добавила Анна Батагова.





Ранее сообщалось, что перебои с электроснабжением были связаны с поломкой на подстанции. Как отмечала Батагова, населённый пункт является малочисленным и труднодоступным. В посёлке проживает 21 человек. Потребителями услуг электроснабжения (по договору с ПАО «Пермэнергосбыт») являются два жителя. Остальные граждане осуществляли незаконное подключение к электроэнергии.





После отключения прокуратура Чердынского округа Пермского края организовала проверку по факту отсутствия водоснабжения и электроэнергии в населённом пункте муниципалитета.





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