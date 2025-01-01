После отключения воды и света на севере Прикамья прокуратура начала проверку Люди остались без электроснабжения в посёлке Пильва Поделиться Твитнуть

Прокуратура Чердынского округа Пермского края организовала проверку по факту отсутствия водоснабжения и электроэнергии в населённом пункте муниципалитета. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

По предварительным данным, в п. Пильва, где живут 15 человек, на трансформаторе произошло отключение электричества, из-за чего пропало и водоснабжение. Сейчас последствия аварийной ситуации устраняются.

По информации «Нового компаньона», п. Пильва расположен на территории заброшенной зоны. Там живут в основном охотники и рыбаки. Они долгое время пользовались трансформатором, который остался им в наследство от ГУФСИН. От трансформатора был запитан насос на скважине, который сломался.

Как отметили в ведомстве, во время проверки прокуратура оценит действия представителей органа местного самоуправления по своевременному устранению аварии и обеспечению людей коммунальными услугами.

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