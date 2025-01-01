Елена Синица В Прикамье изменилась сумма сертификатов на детский отдых Сумму компенсации за детский отдых в Пермском крае проиндексировали Поделиться Твитнуть

Виктор Михалев

Сумму компенсации за детский отдых в Пермском крае проиндексировали. Об этом сообщает Properm.ru, ссылаясь на министерство труда и социального развития региона.

В ведомстве добавили, что господдержку отдыха и оздоровления детей в санаторных, загородных и профильных лагерях каждый год получают примерно 20 тыс. детей. Также сообщается, что свыше 55 тыс. детей получают государственную поддержку в части оплаты питания в лагерях дневного пребывания.





Размер господдержки индексируется каждый год, в 2025-м он увеличен на 7%.





Напомним, семьи с детьми-инвалидами или семьи, находящиеся в социально опасном положении, могут получить поддержку в размере от 80 до 100% расчётной стоимости путёвки. Другие категории семей могут рассчитывать на поддержку в размере от 30 до 70% расчётной стоимости путёвки в зависимости от уровня дохода семьи.









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