Елена Синица
В Свердловском районе Перми насмерть сбили пешехода
По факту ДТП проводится проверка
В Свердловском районе Перми 19 января случилось ДТП с участием пешехода. Об этом сообщает пресс-служба Госавтоинспекции Пермского края.
Поясняется, что около 12 часов по ул. Лодыгина со стороны ул. Никулина в направлении ул. Емельяна Ярославского двигался автомобиль «Тойота Авенсис». Когда тот проезжал регулируемый перекрёсток на запрещающий сигнал светофора он столкнулся с «Ладой Приорой».
После этого отечественный автомобиль отбросило на женщину-пешехода. Она скончалась от полученных травм.
Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.