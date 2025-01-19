Елена Синица В Свердловском районе Перми насмерть сбили пешехода По факту ДТП проводится проверка Поделиться Твитнуть

Фото: Госавтоинспекция Пермского края

В Свердловском районе Перми 19 января случилось ДТП с участием пешехода. Об этом сообщает пресс-служба Госавтоинспекции Пермского края.

Поясняется, что около 12 часов по ул. Лодыгина со стороны ул. Никулина в направлении ул. Емельяна Ярославского двигался автомобиль «Тойота Авенсис». Когда тот проезжал регулируемый перекрёсток на запрещающий сигнал светофора он столкнулся с «Ладой Приорой».

После этого отечественный автомобиль отбросило на женщину-пешехода. Она скончалась от полученных травм.

По факту ДТП проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства произошедшего.





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