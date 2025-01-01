Елена Синица В Большой Соснове вынесли приговор водителю, по вине которого погибли пять человек ДТП случилось в июле 2023 года Поделиться Твитнуть

Фото: Госавтоинспекция Пермского края

В Большой Соснове вынесли приговор 49-летнему водителю, по вине которого погибли пять человек. Об этом сообщает пресс-служба Госавтоинспекции Пермского края.

По имеющейся информации, ДТП случилось в июле 2023 года на территории Большесосновского района. Житель Ижевска ехал по автодороге Б. Соснова ‒ Частые на автомобиле «ДАФ» с полуприцепом. Водитель знал, что одно колесо было повреждено. На 12-м километре трассы он превысил скорость, допустил разгерметизацию колеса, потерял контроль над управлением.

После этого он выехал на встречную полосу, где столкнулся с автомобилями «Чери Тиго», «Лада Самара» и мотоциклом «Ямаха». В результате аварии водитель «Чери», трое его пассажиров, а также мотоциклист погибли. Также травмы получил пассажир мотоцикла.

По решению суда мужчину отправили в колонию-поселение сроком на четыре года и шесть месяцев. Также ему на два года запретили управлять транспортом.

Фото: Госавтоинспекция Пермского края





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