Елена Синица Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело из-за падения футбольных ворот на подростка в Пермском крае Ребёнок не может ходить, продолжается лечение Поделиться Твитнуть

Следственный комитет России

Глава СКР Александр Бастрыкин дал указание возбудить уголовное дело из-за травмирования несовершеннолетнего в Очёре Пермского края. Об этом сообщает информационный центр СК РФ.

К главе следкома обратилась жительница Пермского края. Она выразила несогласие с ходом установления обстоятельств травмирования ее 14-летнего сына. В августе 2024 года на мальчика упали незакреплённые ворота для минифутбола во время игры на спортивной площадке. Итог — тяжкий вред здоровью. До сих пор ребёнок не может ходить и продолжает лечение. Виновные лица не привлечены к ответственности.

В региональном следкоме проводится процессуальная проверка. Александр Бастрыкин потребовал от главы краевого следкома Дениса Головкина предоставить доклад о ходе расследования.

Исполнение поручения поставлено на контроль в центральном аппарате ведомства.





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