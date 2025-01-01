Елена Синица За сутки в Пермском крае произошло пять пожаров Погибших и травмированных нет Поделиться Твитнуть

МЧС России по Пермскому краю

За сутки, 18 января, в Пермском крае произошло пять пожаров. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Пермскому краю.

Уточняется, что по одному пожару произошло на территории Перми, Оханского, Нытвенского, Лысьвенского, Добрянского муниципальных образований. Как уточнили в пресс-службе ведомства, в результате пожаров травмированных и погибших нет.

Сотрудники ведомства в целях профилактики провели 1513 обходов мест проживания граждан, проинструктировали 2740 человек, распространили 2 119 памяток.

Ранее сообщалось, что в начале следующей недели синоптики прогнозируют сильное, но кратковременное похолодание, которое придёт в регион вместе с арктическим вторжением.





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