Елена Синица
За сутки в Пермском крае произошло пять пожаров
Погибших и травмированных нет
За сутки, 18 января, в Пермском крае произошло пять пожаров. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Пермскому краю.
Уточняется, что по одному пожару произошло на территории Перми, Оханского, Нытвенского, Лысьвенского, Добрянского муниципальных образований. Как уточнили в пресс-службе ведомства, в результате пожаров травмированных и погибших нет.
Сотрудники ведомства в целях профилактики провели 1513 обходов мест проживания граждан, проинструктировали 2740 человек, распространили 2 119 памяток.
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