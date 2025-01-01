В Перми прокуратура начала проверку по факту ДТП с автобусом Водитель протаранил угол магазина и въехал на детскую площадку Поделиться Твитнуть

Фото: пресс-служба прокуратуры Пермского края

Прокуратура Дзержинского района Перми взяла на контроль установление обстоятельств и причин происшествия с пассажирским автобусом в центре города.

По предварительной информации, днём 18 января в районе дома №18 по ул. Мильчакова водитель автобуса потерял управление и въехал в угол жилого дома, после чего автобус оказался на территории детской площадки.

Как ранее писал «Новый компаньон», происшествие случилось в автобусом маршрута №77, который вылетел на детскую площадку, когда водитель хотел развернуться. Инцидент произошёл в 16:42, сообщает perm.aif.ru со ссылкой на пресс-службу дептранса. При этом авария случилась во время межрейсового отстоя, и автобус в тот момент не находился на линии: пассажиров в салоне не было, в ДТП никто не пострадал.

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