В Перми автобус протаранил угол «Пятёрочки» и застрял между деревьев у детской площадки Авария случилась на улице Мильчакова Поделиться Твитнуть

В Перми в районе ул. Мильчакова автобус маршрута №77 вылетел на детскую площадку, когда водитель хотел развернуться. Инцидент произошёл в 16:42, сообщает perm.aif.ru со ссылкой на пресс-службу дептранса.

«По предварительным данным, водитель не справился с управлением и допустил наезд на препятствие», — отметили в ведомстве.

Авария случилась во время межрейсового отстоя, и автобус в тот момент не находился на линии. Соответственно, пассажиров в салоне не было. В аварии никто не пострадал.

Судя по кадрам, опубликованным в соцсетях, автобус протаранил угол магазина «Пятерочка», а после этого застрял между деревьев.

Напомним, более недели назад в Мотовилихинском районе Перми на бульваре Гагарина автобус маршрута №27 врезался в снегопогрузчик. Автобус задел стрелу транспортёра, по которой снег подаётся в кузов грузовика, идущего следом за снегопогрузчиком. Авария случилась неподалёку от остановки «Ул. Ушинского» на бульваре Гагарина. Во время аварии никто не пострадал, но пассажиров высадили из салона.





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