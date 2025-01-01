В Перми автобус протаранил угол «Пятёрочки» и застрял между деревьев у детской площадки
Авария случилась на улице Мильчакова
В Перми в районе ул. Мильчакова автобус маршрута №77 вылетел на детскую площадку, когда водитель хотел развернуться. Инцидент произошёл в 16:42, сообщает perm.aif.ru со ссылкой на пресс-службу дептранса.
«По предварительным данным, водитель не справился с управлением и допустил наезд на препятствие», — отметили в ведомстве.
Авария случилась во время межрейсового отстоя, и автобус в тот момент не находился на линии. Соответственно, пассажиров в салоне не было. В аварии никто не пострадал.
Судя по кадрам, опубликованным в соцсетях, автобус протаранил угол магазина «Пятерочка», а после этого застрял между деревьев.
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