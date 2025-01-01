В Пермском крае простились с погибшим участником СВО Анатолием Якушевым Ему было 54 года Поделиться Твитнуть

Фото: администрация Беольшесосновского округа

В Большесосновском округе Прикамья состоялись похороны участника спецоперации Анатолия Якушева. Об этом сообщает местная администрация на официальной странице в соцсетях.

Анатолий родился 8 августа 1970 года. В 1985 году окончил Тойкинскую среднюю школу, а затем выучился в Большесосновском СПТУ, получив специальность водителя. В 1988 году ушёл в армию, служил в Германии младшим сержантом.

После начала СВО принял решение стать участником боевых действий и подписал контракт с Минобороны РФ.

Когда и при каких обстоятельствах он погиб, местные власти не уточнили.

Администрация Большесосновского округа выразила соболезнования семье, друзьям и близким Анатолия.

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