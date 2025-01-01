В Пермском крае простились с погибшим участником СВО Анатолием Якушевым
Ему было 54 года
В Большесосновском округе Прикамья состоялись похороны участника спецоперации Анатолия Якушева. Об этом сообщает местная администрация на официальной странице в соцсетях.
Анатолий родился 8 августа 1970 года. В 1985 году окончил Тойкинскую среднюю школу, а затем выучился в Большесосновском СПТУ, получив специальность водителя. В 1988 году ушёл в армию, служил в Германии младшим сержантом.
После начала СВО принял решение стать участником боевых действий и подписал контракт с Минобороны РФ.
Когда и при каких обстоятельствах он погиб, местные власти не уточнили.
Администрация Большесосновского округа выразила соболезнования семье, друзьям и близким Анатолия.
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