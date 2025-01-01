«Пермские медведи» уступили на выезде челябинскому «Динамо-Сунгуль» Итог поединка — 29:26 в пользу хозяев Поделиться Твитнуть

ГК «Пермские медведи»

В Челябинске 17 января в рамках нового сезона OLIMPBET Суперлиги 2024/25 гандбольный клуб «Пермские медведи» провёл первую в 2025 году игру на выезде с «Динамо-Сунгуль». Первый тайм закончился боевой ничьей, но во второй части поединка пермякам не удалось вырвать победу. Итог напряжённой игры закончился победой хозяев 29:26 (13:13).

«Подготовка была серьёзной. У нас было достаточно времени, чтобы подготовиться. Игра была очень плотная, было хорошее противостояние, понятно, что мы недовольны результатом — хотели выиграть. Игра проходила на больших скоростях, команды сражались, ярко проявили себя вратари. Очень жаль, что мы не приобрели два очка», — прокомментировал итог матча главный тренер «Берлоги» Валентин Бузмаков.

Следующая игра «Пермских медведей» пройдёт дома 28 января. Соперниками пермяков станут «Чеховские медведи».

В последнем выездном матче 2024 года «берлога» уступила питерскому «Зениту» 37:30. Затем пермяки провели дома завершающий матч ушедшего года. Пермяки обыграли волгоградский «Каустик» с большим преимуществом — 43:28.

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