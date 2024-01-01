Алёна Бронникова Пермские гандболисты проиграли на последнем выезде в 2024 году Итог встречи - 37:30 Поделиться Твитнуть

ГК «Пермские медведи»

Гандбольный клуб «Пермские медведи» провёл заключительный выездной поединок в 2024 году в рамках OLIMPBET Суперлиги — чемпионата России 2024/25. Игра прошла 9 декабря в Санкт-Петербурге с гандболистами «Зенита».

Серия сейвов вратаря «Зенита» и неточная и торопливая игра «Пермских медведей» привели к отставанию пермяков в счёте на пять мячей ещё в первом тайме, к перерыву счёт составил 18:13 в пользу хозяев. Во втором половине матча «Берлоге» не удалось отыграться. По итогу противостояния встреча завершилась разрывом в семь мячей — 37:30.

Главный тренер «Пермских медведей» Валентин Бузмаков также обратил внимание на хороший старт и игру голкипера соперника, отразившего многие атаки пермяков. По его словам, это стало основной причиной итогового счёта игры.

«Много новеньких игроков. которые пока не чувствуют игру. Я видел, что игроки брали на себя роль лидера и пытались справиться с этой ответственностью, — отметил он в послематчевом комментарии, опубликованном в telegram-канале клуба. — Мы много пропускаем, но здесь ещё нужно отметить скорости, на которых мы играем — не всегда на таких скоростях получается обходиться без потерь, и количество атак в наши ворота многократно увеличивается. Однозначно, есть проблемы в защите, мы их пытаемся решать. Сегодня я увидел опредёлнные сдвиги, и, надеюсь, мы их закрепим».

В прошлом матче «Пермские медведи» на домашней арене обыграли команду «Машека» (Могилёв, Республика Беларусь) в рамках шестого тура SEHA — Gazprom League. Матч завершился со счётом 30:24 в пользу пермяков. Следующая игра пройдёт на домашнем паркете с волгоградским «Каустиком» 19 ноября.

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