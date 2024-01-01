Зарина Ситдикова Гандболисты «Пермских медведей» одержали победу над белорусским ГК «Машека» Матч прошёл в рамках чемпионата региональной лиги в группе Б «Дивизион Восток» Поделиться Твитнуть

Фото: Владимир Горшков, t.me/permmedvedi

Гандбольный клуб «Пермские медведи» на домашней арене обыграл в рамках шестого тура SEHA — Gazprom League команду «Машека» (Могилёв, Республика Беларусь). Матч завершился со счётом 30:24 в пользу хозяев площадки.

Первая половина встречи прошла на равных. На перерыв команды ушли при счёте 15:14 в пользу пермяков. Однако во втором тайме «берлога» показала свой уровень и вышла вперёд.

Предыдущую встречу с ГК «Машека», которая прошла в начале октября на выезде, пермяки тоже выиграли. Но тогда разница в счёте составила 11 очков.

После четырёх проведённых игр в турнире «Пермские медведи» уверенно возглавляют группу Б «Дивизион Восток» с семью очками. В активе пермских гандболистов три победы и одна ничья.

Следующий матч «берлога» проведёт 9 декабря на выезде (0+) с командой «Зенит» (Санкт-Петербург) в рамках предварительного этапа OLIMPBET Суперлиги. На домашней площадке «Пермские медведи» вновь сыграют 19 декабря (0+) с ГК «Каустик» (Волгоград).

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