Елена Бардукова К 2030 году Прикамью потребуется порядка 40 тысяч квалифицированных кадров Для привлечения молодёжи в регионе планируется комплексно обновить инфраструктуру вузов Поделиться Твитнуть

ПГНИУ

По прогнозам министерства экономического развития РФ, к 2030 году дефицит кадров в экономике страны может составить более 2 млн человек. При этом Пермскому краю потребуется порядка 40 тыс. квалифицированных кадров. Об этом во время рабочего визита в Прикамье сообщил глава ведомства Максим Решетников.

Министр подчеркнул, что это важно учитывать при планировании подготовки специалистов на уровне региона, в разбивке по отраслям.

«В перспективе вуз должен стать точкой роста развития региона, центром создания технологий, формирования вокруг себя экономики. Готовить специалистов, способных эффективно работать в разных отраслях, обеспечить рост производственного сектора, технологическое лидерство», — добавил Максим Решетников.

Он отметил также, что минэкономразвития плотно взаимодействует с министерством науки и образования по всем направлениям, понимая, что без образования нет экономики: «И, конечно, обязательно третий в этом треугольнике — это регион, потому что фактор интегратора сейчас важен как никогда».

В ходе стратегической сессии «Университеты и молодёжь: стратегические приоритеты развития Пермского края» министр науки и высшего образования России Валерий Фальков сообщил, что сейчас за молодёжь конкурируют не только университеты страны, но и регионы, и необходимо выстраивать кооперацию между вузами, научно-образовательными организациями и бизнесом.

Он отметил, что Пермский край — один из немногих субъектов РФ, у которого есть большой потенциал.

«Мы договорились комплексно обновить инфраструктуру учебных заведений вместе в предстоящие три года. Не «вышивать по краям»: сегодня фасад сделали, завтра аудиторию. Это системный ответ на вопросы, которые справедливо задают и студенты, и родители, и преподаватели», — сообщил Валерий Фальков.

Строительство межвузовского кампуса, по мнению министра, — тоже большой шаг в развитии конкурентоспособности региона, потому что когда выпускник школы принимает решение, какую специальность и где получить, большое значение играет наличие общежития и комфортного проживания.

«Мы понимаем стоящие перед нами вызовы. В ближайшие три года нам нужны порядка 40 тыс. специалистов, которые будут работать на высокотехнологичных рабочих местах. Необходимо развивать и среднеспециальные образовательные учреждения, и, естественно, опираться на наши основные вузы. Сейчас ключевая задача — засучив рукава, за три года повысить уровень материально-технического обеспечения в плане жилого фонда, лабораторий, учебных корпусов», — объяснил губернатор Пермского края Дмитрий Махонин.

Напомним, ранее состоялось подписание соглашения между министерством науки и высшего образования РФ и правительством Пермского края, предусматривающее взаимодействие сторон в сфере развития инфраструктуры образовательных организаций высшего образования региона.

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