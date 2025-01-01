Юлия Баталинаредактор отдела культуры ИД «Компаньон»
Спектакли из Пермского края могут войти в «Золотой фонд театральных постановок России»
Будут созданы видеоверсии лучших спектаклей со всей страны
На сайте Союза театральных деятелей РФ (СТД РФ) появился список спектаклей, которые прошли первый этап отбора постановок для включения в «Золотой фонд театральных постановок России».
Среди названий в лонг-листе — шесть спектаклей театров Пермского края:
«Звездопад» (12+) Камерного драматического театра «Доминанта» (Лысьва), режиссёр Любовь Зайцева, 2019 г.;
«Зарни Инь. Золотая баба» (12+) Коми-Пермяцкого национального драматического театра им. М. Горького (Кудымкар), режиссёр Ирина Ткаченко, 2021 г.;
«Врач» (12+) Лысьвенского театра драмы им. А.А. Савина, режиссёр Андрей Шляпин, 2022 г.;
«Ночь перед Рождеством» (6+) театра кукол «Карабаска» (Пермь), режиссёр Сергей Брижань, 2013 г.;
«Мачеха Саманишвили» (12+) театра «У Моста» (Пермь), режиссёр Сергей Федотов, 2019 г.;
«Материнское поле» (12+) театра «Туки-Луки» (Пермь), режиссёр Ярослав Колчанов, 2020 г.
Акция СТД РФ «Золотой фонд театральных постановок России» приурочена к 150-летию организации: СТД позиционирует себя как продолжатель дела Всероссийского театрального общества, созданного ещё до Октябрьской революции. Юбилей будет отмечаться в 2026 году.
Спектакли для участия в конкурсе отправляли сами театры. Первоначальный список постановок-претендентов насчитывал более 1000, спектакли прислали около 400 театров со всей России. Это очень немного. Так, от Перми в конкурсе не участвовали ни Театр-Театр, ни Пермский театр оперы и балета, ни ТЮЗ: это связано с различными организационными моментами, бюрократическими сложностями, сжатыми сроками, которые были отведены для подачи заявки.
Сформированный пул спектаклей отсмотрели на видео эксперты, рекомендованные региональными отделениями СТД РФ, и составили лонг-лист из 300 названий, среди которых есть и шесть спектаклей театров из Пермского края.
В итоговый список «Золотого фонда» должно войти ровно 100 спектаклей. Руководство СТД планирует снять их видеоверсии и опубликовать в свободном доступе в Интернете.
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