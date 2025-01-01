Юлия Баталина редактор отдела культуры ИД «Компаньон» Спектакли из Пермского края могут войти в «Золотой фонд театральных постановок России» Будут созданы видеоверсии лучших спектаклей со всей страны Поделиться Твитнуть

"Зарни Инь. Золотая баба". Фото: Коми-Пермяцкий национальный драматический театр

На сайте Союза театральных деятелей РФ (СТД РФ) появился список спектаклей, которые прошли первый этап отбора постановок для включения в «Золотой фонд театральных постановок России».

Среди названий в лонг-листе — шесть спектаклей театров Пермского края:

«Звездопад» (12+) Камерного драматического театра «Доминанта» (Лысьва), режиссёр Любовь Зайцева, 2019 г.;

«Зарни Инь. Золотая баба» (12+) Коми-Пермяцкого национального драматического театра им. М. Горького (Кудымкар), режиссёр Ирина Ткаченко, 2021 г.;

«Врач» (12+) Лысьвенского театра драмы им. А.А. Савина, режиссёр Андрей Шляпин, 2022 г.;

«Ночь перед Рождеством» (6+) театра кукол «Карабаска» (Пермь), режиссёр Сергей Брижань, 2013 г.;

«Мачеха Саманишвили» (12+) театра «У Моста» (Пермь), режиссёр Сергей Федотов, 2019 г.;

«Материнское поле» (12+) театра «Туки-Луки» (Пермь), режиссёр Ярослав Колчанов, 2020 г.

Акция СТД РФ «Золотой фонд театральных постановок России» приурочена к 150-летию организации: СТД позиционирует себя как продолжатель дела Всероссийского театрального общества, созданного ещё до Октябрьской революции. Юбилей будет отмечаться в 2026 году.

Спектакли для участия в конкурсе отправляли сами театры. Первоначальный список постановок-претендентов насчитывал более 1000, спектакли прислали около 400 театров со всей России. Это очень немного. Так, от Перми в конкурсе не участвовали ни Театр-Театр, ни Пермский театр оперы и балета, ни ТЮЗ: это связано с различными организационными моментами, бюрократическими сложностями, сжатыми сроками, которые были отведены для подачи заявки.

Сформированный пул спектаклей отсмотрели на видео эксперты, рекомендованные региональными отделениями СТД РФ, и составили лонг-лист из 300 названий, среди которых есть и шесть спектаклей театров из Пермского края.

В итоговый список «Золотого фонда» должно войти ровно 100 спектаклей. Руководство СТД планирует снять их видеоверсии и опубликовать в свободном доступе в Интернете.

Ранее «Новый компаньон» сообщал о том, что семь театров Пермского края вошли со своими постановками в лонг-лист Национальной театральной премии «Золотая маска». Недавно стало известно, что шорт-лист премии будет обнародован 22 января.

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