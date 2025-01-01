Руководителем пермского строительного холдинга Yarus group стал Дмитрий Варивода Новым директором Краснокамского завода ЖБК назначен Дмитрий Рябов Поделиться Твитнуть

Дмитрий Варивода назначен новым руководителем строительного холдинга Yarus group. Как сообщили изданию «Текст» в компании, он переходит на эту должность с поста директора Краснокамского завода ЖБК, входящего в структуру холдинга. Новым директором Краснокамского завода ЖБК стал Дмитрий Рябов.

По словам директора по стратегии холдинга Инны Чирковой, на своей предыдущей должности Варивода смог добиться значительного повышения эффективности работы завода, успешно реализовал множество проектов, касающихся технической модернизации, а также внедрил новую систему мотивации для сотрудников. В качестве главы холдинга он должен будет реализовать новую стратегию и развивать ключевые направления деятельности: строительство ЖК, промышленных и коммерческих объектов, а также выполнение муниципальных и частных контрактов.

В состав пермского холдинга входят строительная компания «Ярус Стандарт», Краснокамский завод ЖБК, проектное бюро и девелоперская фирма.

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