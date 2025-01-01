В Перми школьников кормили с нарушениями Это обнаружила прокуратура Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

Прокуратура Орджоникидзевского района Перми проверила соблюдение санитарно-эпидемиологических норм при организации питания несовершеннолетних в МАОУ «Адаптивная школа-интернат «Территория возможностей». В ходе инспекции были выявлены нарушения, касающиеся хранения продуктов и процессов их приготовления. Об этом сообщили в пресс-службе надзорного органа.

По результатам проверки директору учреждения было внесено представление. Должностные лица, допустившие данные нарушения, подвергнуты дисциплинарному взысканию.

Кроме того, по инициативе прокурора, руководитель образовательного учреждения был привлечён к административной ответственности по ст. 6.6 КоАП РФ (недостатки в соблюдении санитарно-эпидемиологических требований к организации питания населения) и оштрафован.

В прокуратуре отметили, что в настоящее время обнаруженные проверяющими нарушения устранены.

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