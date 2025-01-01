Елена Бардукова «Экоходъ-2» в Перми перевёз в 2024 году почти 7,7 тысячи пассажиров Краевое министерство транспорта подвело итоги пассажирских перевозок Поделиться Твитнуть

Олег Антонов

Как сообщает минтранс Пермского края, в 2024 году речной транспорт региона перевёз 69,7 тыс. пассажиров, выполнив 754 рейса. Лидером стал теплоход «Штиль», курсирующий по маршруту Пермь—Сылва—Троица: он обслужил 41,3 тыс. человек.

На втором месте расположился теплоход «Карат» на маршруте Пермь—Березники, перевёзший 9,1 тыс. пассажиров, на третьем — теплоход «Салют» маршрута Пермь—Старые Ляды (7,7 тыс. человек). «Экоходъ-2», следующий по экологическому маршруту Пермь—Закамск, перевёз почти 7,7 тыс. пассажиров.

Стабильные показатели сохранили железнодорожные перевозки. Общий пассажиропоток составил 8,3 млн человек. Маршрутами АО «Содружество» воспользовались 206,4 тыс. человек, услугами «Пермской пригородной компании» — 8,1 млн человек.

Кроме того, как сообщалось ранее, общий объём пассажиропотока аэропорта «Пермь» в 2024 году превысил 1,95 млн человек. Наибольшее количество пассажиров воспользовалось рейсами «Аэрофлота», самым популярным российским направлением стала Москва, а зарубежным — турецкая Анталья.

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