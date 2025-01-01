Поступили анонимные сообщения о минировании Инженерной школы в Перми Учеников эвакуировали, правоохранители проводят проверку Поделиться Твитнуть

Администрация Перми

Утром 17 января на электронную почту школы №16 (Инженерная школа им. М.Ю. Цирульникова) пришли анонимные сообщения об угрозе минирования. В соцсетях пользователи публиковали кадры эвакуации учеников. В Министерстве территориальной безопасности Пермского края рассказали, что по этому факту сейчас проводится проверка.

В ведомстве отметили, что предприняты необходимые меры для обеспечения безопасности школьников и сотрудников школы. В то же время в минтербезе региона напомнили, что за распространение ложной информации о террористических угрозах предусмотрена уголовная ответственность.

Напомним, анонимки о минировании учебных заведений в Перми поступают уже второй день подряд. Ранее, 16 января, в соцсетях появилась информация об эвакуации сразу нескольких учебных заведений: авиационного и финансово-экономического колледжей Перми, а также одной из школ и педколледжа. После проверки взрывных устройств в учебных заведениях не обнаружено.

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