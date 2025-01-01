В Перми из-за анонимных звонков эвакуировали учебные заведения
Краевой минтербез проводит проверку
Днём 16 января в соцсетях появилась информация об эвакуации учебных заведений: авиационного и финансово-экономического колледжей Перми, а также одной из школ и педколледжа. Отмечалось, что причиной эвакуации стали анонимные звонки о заложенном взрывном устройстве.
Ситуацию прокомментировали в Министерстве территориальной безопасности Пермского края.
«16 января поступили анонимные сообщения о минировании 2-х корпусов ГБПОУ «ПППК» (Пермский профессионально-педагогический колледж) и МАОУ «СОШ № 146». По данному факту правоохранительные органы проводят проверку, предприняты необходимые меры для обеспечения безопасности школьников и сотрудников учебных заведений», — сообщили «Новому компаньону» в ведомстве.
В минтербезе напомнили, что за распространение ложной информации о террористических угрозах предусмотрена уголовная ответственность.
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