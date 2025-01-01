В Пермском крае похоронят погибшего на СВО Андрея Сабитова Поделиться Твитнуть

фото предоставлено администрацией Горнозаводского округа

В зоне специальной военной операции на территории Украины, ДНР и ЛНР погиб житель Горнозаводска Пермского края Андрей Сабитов.

«С прискорбием сообщаю, что в ходе специальной военной операции на территории Украины героически погиб наш земляк — Сабитов Андрей Львович. Гражданская панихида состоится 18 января 2025 года в 14 часов в ритуальном зале №1 (ул. Заводская)», — написал на своей странице ВКонтакте глава Горнозаводского муниципального округа Вадим Лумпов.

Он также принёс глубокие соболезнования родным и близким военнослужащего.

Ранее «Новый компаньон» писал, что на СВО погиб 43-летний житель Александровска Игорь Шумков. Церемония прощания с ним пройдёт 20 января в Городском дворце культуры с 10.00 до 12.00. Похоронят бойца на городском кладбище.

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