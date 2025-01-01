В ходе СВО погиб Игорь Шумков из Александровского округа Прикамья Поделиться Твитнуть

фото предоставлено администрацией Александровского МО

В зоне проведения специальной военной операции на территории Украины, ДНР и ЛНР 26 декабря 2024 года погиб житель Александровского муниципального округа Пермского края Игорь Шумков, об этом сообщили в окружной администрации и выразили соболезнования родным и близким военнослужащего.

Чиновники добавили, что Игорю Шумкову было 43 года. Церемония прощания с ним пройдёт 20 января в Александровске в Городском дворце культуры с 10.00 до 12.00. Похоронят бойца на городском кладбище.

Ранее «Новый компаньон» писал, что 17 января с 11 часов в Шляпниковском доме культуры по адресу: Ординский округ, с. Шляпники, ул. Трактовая, 13а прощаются с погибшим на СВО местным жителем Николаем Лукиным. Отпевание пройдёт в Свято-Власьевской церкви с. Шляпники в 11:30. Мужчина погиб в зоне боевых действий 21 декабря 2024 года.

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