Алёна Бронникова В Прикамье продажи внедорожников и кроссоверов с пробегом выросли на 4,5% Наиболее популярными стали автомобили среднего ценового сегмента Поделиться Твитнуть

Фото: Freepik

По итогам 2024 года, в Прикамье продажи внедорожников и кроссоверов (SUV) с пробегом выросли на 4,5% относительно предыдущего года. По данным сервиса «Авито Авто», доля сегмента в общих продажах «вторички» в регионе составила почти треть — 28,1%.

«Рынок кроссоверов и внедорожников с пробегом в Пермском крае демонстрирует положительную динамику — продажи в 2024 году увеличились на 4,5% относительно 2023 года. Примечательно, что в структуре продаж SUV с пробегом преобладают автомобили среднего ценового сегмента: их примерная стоимость составляет 1,4 млн руб.», — отмечает директор направления сервиса «Автомобили с пробегом» Андрей Ковалёв.

Лидером продаж стали отечественные автомобили. Доля проданных SUV с пробегом ВАЗ (LADA) составила 9,2% от общих продаж. На втором месте Toyota — 7,4%, на третьем Chevrolet — 7,3%, следующую строчку занял Hyundai — 6,6%. Среди моделей наибольшим спросом в Пермском крае пользуются LADA 4x4 (Нива) — 7,4% от всех сделок, Chevrolet Niva (6,6%), Renault Duster (3,7%), Toyota RAV4 (3,2%) и Kia Sportage (3,1%).

Ранее «Новый компаньон» сообщал о старте продаж в Прикамье новой марки китайских авто. На рынок зашли кроссоверы Knewstar 001.

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