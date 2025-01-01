В Перми начались продажи новой марки китайских авто Поделиться Твитнуть

В Перми стартовали продажи автомобилей нового бренда Knewstar. Согласно данным официального сайта марки, реализацией модели Knewstar 001 занимаются дилерские центры Geely VERRA, «Дав-авто» и «Автопрестиж». Об этом пишет «Коммерсантъ-Прикамье».

Кроссовер Knewstar 001 представляет собой полный аналог кросс-купе Tugella, этот автомобиль больше недоступен на рынке.

По информации с сайта Knewstar, автомобиль был разработан компанией Geely как альтернативный вариант для поставок на российский рынок. Базовая стоимость модели начинается от 3,9 млн руб. без учета специальных акций.

Напомним, что в феврале 2024 года в Прикамье начались продажи автомобилей Belgee, выпущенных совместным белорусско-китайским предприятием «Белджи», созданным при участии Geely Motors. По данным открытых источников, дистрибьютором для брендов Belgee и Knewstar выступает компания «Слава Моторс Рус». Производство автомобилей Knewstar осуществляется на заводе в китайском Харбине.

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