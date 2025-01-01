Елена Синица Названы самые «дорогие» специалисты Пермского края Больше всего готовы платить дата-сайентистам Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

В топ-20 «дорогих» специалистов по итогам 2024 года в Пермском крае вошли в основном ИТ-специалисты, топ-менеджеры и квалифицированные рабочие. Такие данные приводит сервис по поиску работы hh.ru.

Так, больше, чем другим, в Пермском крае готовы платить дата-сайентистам (240 тыс. руб.), токарям, фрезеровщикам, шлифовщикам (175 тыс. руб.) и коммерческим директорам (172,5 тыс. руб.). В целом по стране наиболее «дорогими» специалистами являются DevOps-инженеры (248,5 тыс. руб.), руководители группы разработки (234,7 тыс. руб.) и дата-сайентисты (232 тыс. руб.).

Кроме этого, на высокую зарплату в регионе могут рассчитывать водители (153,3 тыс. руб.), сварщики (141,9 тыс. руб.) и руководители отдела аналитики (140 тыс. руб.).

Напротив, наиболее скромные заработки в 2024 году в регионе предлагали дворникам (22 900 руб. в среднем), уборщикам (27 100 руб.), воспитателям, няням (29 900 руб.) и психологам (30 300 руб.).

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