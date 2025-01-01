Елена Синица В Перми пройдёт ночной забег Дедов Морозов и Снегурочек Забег пройдёт в торговом центре Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

В Перми 17 января пройдёт ночной забег Дедов Морозов и Снегурочек. Он состоится в ТРЦ «Планета».

«Участников необходимо будет преодолеть каждому свою дистанцию, которая проходит по второму этажу торговой галереи в свете новогодних огней и игрушек, вдоль витрин новогодних витрин магазинов. А также будет организован забег Дедов Морозов и Снегурочек. Особенностью нашего забега является то, что участники бегут ночью и там, где обычно запрещено бегать», — говорят в пресс-службе торгового центра.





Уточняется, что длина одного круга составляет 650 метров.





Ранее сообщалось , что открылась регистрация на седьмой Пермский полумарафон «ЗаБег РФ», который состоится 24 мая 2025 года.

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