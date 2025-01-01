Алёна Бронникова Два игрока пермской «Пармы» примут участие в зимних сборах национальной команды Сборы пройдут в феврале Поделиться Твитнуть

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Два игрока пермского баскетбольного клуба «Парма» Лев Свинин и Глеб Фирсов получили вызов в расположение мужской сборной России. В феврале они примут участие в тренировочном сборе, который пройдёт в подмосковных Химках.

«Наши молодые игроки попали в расширенный список и приглашены на февральский сбор мужской национальной команды, который пройдёт с 16 по 25 февраля в учебно-тренировочном центре "Новогорск". В список вошли 25 игроков», — сообщает пресс-служба «Пармы».

Ранее Лев Свинин приглашался на сбор мужской национальной команды в Новогорске, который проходил с 18 по 21 ноября 2024 года. После этого в Москве прошёл международный турнир «Fonbet Кубок Дружбы».

Форварду Льву Свинину 18 лет, он родился 9 октября 2006 года, в составе «Пармы» — с 2023 года. Глеб Фирсов играет на позиции центрового, ему 19 лет, родился 17 января 2005 года, в составе «Пармы» также с 2023 года.

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